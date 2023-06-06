سرق 19 جهاز آيفون و8000 دولار ثم كانت المفاجأة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات للص في ولاية فلوريدا الأمريكية دخل متجر جوالات مغطيًا رأسه بصندوق من الكرتون؛ لإخفاء هويته عن الكاميرات.

حجم المسروقات

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فقد سرق 19 جهاز آيفون بالإضافة لـ8000 دولار (30,000 ريال).

وأظهر الفيديو اللص وقبل خروجه بقليل رفع الصندوق حتى يستطيع الرؤية بشكل جيد.

وفي النهاية تمكنت الشرطة من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه بعد افتضاح أمره.