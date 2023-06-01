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سر إطلالة الملكة رانيا بحفل زفاف نجلها الحسين

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
سر إطلالة الملكة رانيا بحفل زفاف نجلها الحسين
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت الملكة رانيا زوجة الملك الأردني الحسين بن عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء، بعد إطلالتها الراقية بحفل زفاف نجلها الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف.

إطلالة الملكة رانيا

وأطلت الملكة رانيا بفستان من مجموعة ديور خريف وشتاء ٢٠٢٢ للأزياء الراقية، خلال حفل زفاف ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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وكانت الملكة رانيا وزوجها العاهل الأردني، في استقبال المدعوين بالزفاف الملكي، الذي حضره أكثر من 150 شخصًا من كبار الشخصيات وملوك العالم وفي مقدمتهم الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت.

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