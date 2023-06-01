سر إطلالة الملكة رانيا بحفل زفاف نجلها الحسين

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب
تصدرت الملكة رانيا زوجة الملك الأردني الحسين بن عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء، بعد إطلالتها الراقية بحفل زفاف نجلها الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف.
وأطلت الملكة رانيا بفستان من مجموعة ديور خريف وشتاء ٢٠٢٢ للأزياء الراقية، خلال حفل زفاف ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وكانت الملكة رانيا وزوجها العاهل الأردني، في استقبال المدعوين بالزفاف الملكي، الذي حضره أكثر من 150 شخصًا من كبار الشخصيات وملوك العالم وفي مقدمتهم الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت.
أسرة الآنسة رجوة آل سيف عروس ولي عهد #الأردن تصل إلى قصر زهران والملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا في استقبالهم قبيل بدء حفل عقد القران#العربية pic.twitter.com/YGTW5Ofdlb
— العربية (@AlArabiya) June 1, 2023