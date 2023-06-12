سر بقاء أطفال الغابة أحياء لمدة 40 يومًا

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تداولت وكالات الأنباء والصحف العالمية سر إنقاذ حياة أربعة أطفال عُثر عليهم أحياء في غابات الأمازون بعد مرور أكثر من شهر من تحطم طائرتهم، حسب مسؤول في القوات الخاصة الكولومبية.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الكولومبية بيدرو أرنولفو سانشيز سواريز: “إن الأطفال تناولوا ثلاثة كيلوجرامات من دقيق الكسافا، وهو دقيق الكسافا الخشن الذي يشيع استخدامه من قبل قبائل السكان الأصليين في منطقة الأمازون”، بحسب “سي إن إن”.
ويؤخذ الدقيق من نبات الكسافا الذي ينتمي لفصيلة الخضروات الجذرية، مثل البطاطس والجزر والبطاطا الحلوة، التي يشبهها إلى حد كبير. عادة ما يشار إلى فوائده الصحية، لكن لا يؤكل نيئًا؛ حتى لا يتسبب في متاعب صحية، مثل التسمم.
وأضاف سواريز: “بعد أيام من الحادث، أكلوا الفرينا (كلمة لاتينية معناها طحين) التي حملوها هناك، لكن في النهاية، نفد الطعام وقرروا البحث عن مكان يمكنهم فيه البقاء على قيد الحياة”.
وتابع: “كانوا يعانون من سوء التغذية، لكنهم كانوا واعين وهادئين عندما وجدناهم”.
وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الكولومبية: “إن كونهم من السكان الأصليين قد سمح لهم باكتساب مناعة معينة ضد الأمراض في الغابة ومعرفة الغابة نفسها، معرفة ما يأكلونه وما لا يأكلونه، وكذلك العثور على الماء الذي يبقيهم على قيد الحياة، وهو ما لم يكن ممكنًا إذا كانوا لم يعتادوا على هذا النوع من البيئة العدائية”.
ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صورة العثور على الأطفال عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “فرحة للبلد كله! يبدو أن الأطفال الأربعة الذين فقدوا قبل 40 يومًا في الغابة الكولومبية على قيد الحياة”.
وقال الرئيس الكولومبي: إن الأطفال المفقودين الذين تم العثور عليهم بعد 40 يومًا في أمازون نجوا مثل “أطفال الغابة”.
ويتعافى الأطفال الأربعة، ليزلي جاكوبومباير موكوتوي البالغة من العمر 13 عامًا، وسوليني جاكوبومباير موكوتوي (9 سنوات)، وتين رانوك موكوتوي (4 سنوات) والرضيع كريستين رانوك موكوتوي- حاليًّا في مستشفى بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.
ونٌقلوا إلى هناك بواسطة طائرة إسعاف جوية نفذتها القوات الجوية الكولومبية، أمس السبت، حسبما قال مسؤولون.