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سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال
المواطن - فريق التحرير

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تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في الأسواق العالمية متجهًا نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف تحت وطأة توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وبحسب cnbc عربية هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1954.83 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1967.30 دولار.

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تراجع أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الخميس قبل أن يغير مساره وينهي اليوم على ارتفاع بعدما خففت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

سعر الذهب اليوم في السعودية

أما في السعودية فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة حوالي 236.31 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 216.62 ريال بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 206 ريالات، من جهة أخرى بلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 177 ريالًا.

سعر الذهب في السعودية اليوم
سعر الذهب في السعودية اليوم

رفع سعر الفائدة

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة نسبتها 72% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز بعدما أشار الفيدرالي الأميركي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

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