سعر الليرة التركية يرتفع أمام الدولار والعملات الأخرى

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ارتفع سعر الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار والكثير من العملات، بعدما استقر الاقتصاد التركي عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
– الليرة التركية تساوي 0.042 دولار أمريكي.
– الليرة التركية تساوي 0.013 دينار كويتي.
– الليرة التركية تساوي 0.16 ريال سعودي.
– الليرة التركية تساوي 0.16 درهم إماراتي.
– الليرة التركية تساوي 1.31 جنيه مصري.
– الليرة التركية تساوي 0.039 يورو.
وكان سعر الليرة التركية، قد تراجع منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التركية، ولكنها استقرت اليوم الثلاثاء عند مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد.
يعد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية المرتقب يوم الخميس 22 يونيو 2023 المقبل اختبار لطبيعة السياسات المالية والنقدية، التي سيعمل عليها الفريق الاقتصادي الجديد في البلاد.
ويتوقع الخبراء والمحللون رفع سعر الفائدة في تركيا من 8.5% إلى 17% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، برئاسة إركان للمرة الأولى، وذلك وفقًا لمسح للبنك المركزي.
وذكر محللو جولدمان ساكس NYSE:GS، أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة الرسمي إلى 40% من 8.5% حاليًّا في اجتماع 22 يونيو 2023 المقبل.