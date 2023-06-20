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عقب فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

سعر الليرة التركية يرتفع أمام الدولار والعملات الأخرى

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
سعر الليرة التركية يرتفع أمام الدولار والعملات الأخرى
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع سعر الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار والكثير من العملات، بعدما استقر الاقتصاد التركي عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي

– الليرة التركية تساوي 0.042 دولار أمريكي.

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سعر الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.013 دينار كويتي.

سعر الليرة التركية مقابل الريال السعودي اليوم

– الليرة التركية تساوي 0.16 ريال سعودي.

سعر الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم

–  الليرة التركية تساوي 0.16 درهم إماراتي.

سعر الليرة التركية مقابل الجنيه المصري اليوم

–  الليرة التركية تساوي 1.31 جنيه مصري.

هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار

سعر الليرة التركية مقابل اليورو اليوم

–  الليرة التركية تساوي 0.039 يورو.

سعر الليرة التركية خلال الفترة الماضية

وكان سعر الليرة التركية، قد تراجع منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية التركية، ولكنها استقرت اليوم الثلاثاء عند مستوى 23.6 ليرة للدولار الواحد.

اجتماع لجنة السياسة لـ رفع سعر الفائدة

التضخم

يعد اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية المرتقب يوم الخميس 22 يونيو 2023 المقبل اختبار لطبيعة السياسات المالية والنقدية، التي سيعمل عليها الفريق الاقتصادي الجديد في البلاد.

ويتوقع الخبراء والمحللون رفع سعر الفائدة في تركيا من 8.5% إلى 17% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، برئاسة إركان للمرة الأولى، وذلك وفقًا لمسح للبنك المركزي.

وذكر محللو جولدمان ساكس NYSE:GS، أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة الرسمي إلى 40% من 8.5% حاليًّا في اجتماع 22 يونيو 2023 المقبل.

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