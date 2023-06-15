سعوديات يحققن إنجازات عالمية بـ 3 مجالات مختلفة

دائمًا لا تعرف السعوديات المستحيل، وهذا ما أكدته ألين القبلان وهناء الأحمدي ورزان العجمي اللاتي شكلن نماذج مشرفة بتحقيق نجاحات مبهرة، وإنجازات عالمية في مختلف المجالات.

وقالت ألين القبلان الحاصلة على لقب أفضل اختراع دولي على مستوى العالم بمعرض آيتكس، خلال استضافتها بقناة “السعودية”: “إن مشروعها يدخل في مشروع هندسة المواد خاصة الطاقة المتجددة، من خلال تصنيع لوح شمسي أكثر فعالية وأقل سرعة بقيمة 91% ووزن أقل بنسبة 86%”.

وأضافت أن هذا يساعد في تكاليف النقل والتركيب، مؤكدة أنها عملت في هذا المشروع لمدة لا تقل عن 10 أشهر، كما شاركت في الأولمبياد الوطنية على مستوى السعودية.

أول حكمة للبلياردو

فيما ذكرت هناء الأحمدي التي تعد أول حكمة سعودية لبطولات البلياردو والسنوكر، أنه “شرف لي حصولي على هذا اللقب على مستوى الخليجي والسعودية”.

وأضافت أن “هذا اللقب يحسب للسعودية ويعكس اهتمام ورعاية وزارة الرياضة بالرياضية النسائية على كافة الأصعدة”، لافتة إلى أنه حكمت في أول بطولة بلياردو بالسعودية، وحصلت على دورة تدريب معتمدة بالتحكيم السعودي للبلياردو والسنوكر.

القفز المظلي

أما الكابتن رزان العجمي فهي أول سعودية تحصل على رخصة القفز المظلي، حيث قالت إن شغفها بالطيران الحر في السماء هو ما دفعها لاقتحام هذا المجال.

وأوضحت أنها كانت محترفة رياضة قفز الصخور حتى أصبحت حكمًا دوليًا معتمدًا، لتتجه بعد ذلك لرياضة القفز المظلي لتحقيق حلمها منذ الصغر.