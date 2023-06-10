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بعد التعاقد مع بنزيما

سعود الصرامي يوجه نصيحة لجماهير الاتحاد

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
سعود الصرامي يوجه نصيحة لجماهير الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي نصيحته إلى جماهير نادي الاتحاد، وذلك بمناسبة التعاقد مع اللاعب الفرنسي كريم بنزيما يوم الثلاثاء الماضي.

وغرد الصرامي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة لعشاق العميد أنتم تحتفلون ببطولات ناديكم وصفقاته العالمية، استمتعوا بالفترة الذهبية من تاريخ ناديكم، لا تلتفوا لأصحاب المناكفات، فتفوت عليكم فرصة الاستمتاع بالأفراح، الجميل أن نسبة صغار السن في مدرج الذهب عالية، الآتي نادي البطولات والعشاق”.

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وفي وقت سابق، كشف الصحفي والإعلامي الرياضي هتان النجار عن هوية من يدير نادي الاتحاد بعد نهاية فترة مجلس إدارة أنمار الحائلي عقب نهاية موسم 2022/ 2023.

وقال النجار في تصريحات لبرنامج MBC في أسبوع المذاع على قناة MBC: “حاليًّا من يقود النادي هو عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي للنادي وسوف يستمر خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة لمصير الحائلي فسوف يُحسم اليوم السبت سواء بالترشح من عدمه”.

وأضاف النجار: “أتمنى فوز الاتحاد بلقب كأس العالم للأندية في ظل الدعم المستمر من الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية، لا نرغب في التمثيل المشرف، بل نطمح للمنافسة والتتويج بالبطولات، من كان يتوقع أن ناديًا سعوديًّا يحصد الميدالية الفضية في مونديال الأندية وكان الهلال، الآن حان الوقت ليفوز فريق سعودي بلقب مونديال الأندية وأتمنى للاتحاد تحقيق ها الإنجاز”.

 

 

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