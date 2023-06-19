سعود الطبية تحذر من أضرار بعض أنواع ملابس الإحرام

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من ارتداء أقمشة مصنوعة من البوليستر في الأجواء الحارة خصوصًا ملابس الإحرام لما قد يسببه من أضرار عدة، حيث يفضل اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان، لأن الإحرام المصنوع من البوليستر قد يسبب حساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم خصوصا لمن يعانون من الإكزيما في ظل وجود الأجواء الحارة و الرطبة.

الملابس المصنوعة من القطن

جاء ذلك على لسان استشاري الأمراض الجلدية بالمدينة د.عبدالله أباحسين، مؤكدًا على أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب واختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد.

غسل ملابس الإحرام قبل استخدامها

ويجب غسل ملبس الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.