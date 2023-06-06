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سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف للوظائف التقنية والصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول نظم المعلوماتية الصحية.
2- مطوّر واجهات المستخدم.
3- كبير مهندسي مركز البيانات.
4- مدير مشروع تقنية المعلومات.
5- كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات.
6- أخصائي جودة.
7- أخصائي علم الأوبئة.
8- أخصائي التمريض (لا تشترط الخبرة).

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التخصصات المطلوبة:

– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة أنظمة الحاسب.
– العلوم الطبية.
– التمريض.
– علم الأوبئة.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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