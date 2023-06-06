سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف للوظائف التقنية والصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي أول نظم المعلوماتية الصحية.
2- مطوّر واجهات المستخدم.
3- كبير مهندسي مركز البيانات.
4- مدير مشروع تقنية المعلومات.
5- كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات.
6- أخصائي جودة.
7- أخصائي علم الأوبئة.
8- أخصائي التمريض (لا تشترط الخبرة).
– نظم المعلومات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة أنظمة الحاسب.
– العلوم الطبية.
– التمريض.
– علم الأوبئة.
– أو ما يعادلها.
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