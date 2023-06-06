سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف للوظائف التقنية والصحية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي أول نظم المعلوماتية الصحية.

2- مطوّر واجهات المستخدم.

3- كبير مهندسي مركز البيانات.

4- مدير مشروع تقنية المعلومات.

5- كبير مدير مشاريع تقنية المعلومات.

6- أخصائي جودة.

7- أخصائي علم الأوبئة.

8- أخصائي التمريض (لا تشترط الخبرة).

التخصصات المطلوبة:

– نظم المعلومات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة أنظمة الحاسب.

– العلوم الطبية.

– التمريض.

– علم الأوبئة.

– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا