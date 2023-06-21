سعود الطبية تنصح الحجاج من ذوي الأمراض المزمنة بوضع سوارة تبين إصابتهم

نصحت مدينة الملك سعود الطبية المصابين بالأمراض المزمنة بزيارة الطبيب قبل سفرهم لأداء مناسك الحج، لإعطائهم كافة التعليمات والأدوية اللازمة للحالة، مؤكدة على أهمية وضع سوارة تبين إذا كان مصابًا بأحد الأمراض المزمنة.

وشددت سعود الطبية على ضرورة امتناع مرضى السكري عن المشي حفاة القدمين، وكذلك وضع ماكينة حلاقة كهربائية بدل الموس لتفادي الإصابة بالجروح، إضافة إلى الالتزام وعدم الانفعال لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم، حيث إن تأدية طقوس الحج قد تعرضهم لبعض التعب والإرهاق الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة والسير الطويل تحت أشعة الشمس ويتأثر بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة.

نصائح لمرضى القلب والضغط

ووجه استشاري ومدير إدارة طب الأسرة د.أكرم الحازمي نصائح لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم تتمثل في تناول الأدوية مع مراعاة عدم التخلي عنها في أي مكان يذهب إليه أثناء الحج وأخذ الأدوية بكمية كافية تستوفي مدة السفر كاملة، كذلك حفظ الأدوية بطريقة سليمة حسب تعليمات الطبيب والالتزام بأخذ الأدوية في المواعيد المحددة دون خلل أو إهمال وعدم التعرض للانفعالات الزائدة وعدم التعرض لأي مجهود زائد واستخدام الكرسي المتحرك أثناء السعي والطواف عند الشعور بالإجهاد والتعب، إضافة إلى الحرص على الذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر إذا اشتدت الآلام والذهاب مباشرة عند الشعور بألم شديد بالصدر وعدم الإهمال، والالتزام بكافة التعليمات حفاظًا على الصحة أثناء موسم الحج.

وفيما يخص مرضى السكري، نوه د.الحازمي على أهمية تحديد جرعات الدواء المناسبة للحالة وأخذ أهم التقارير الخاصة بالحالة الصحية، أو وضع سواره تبين إذا كان مصابًا به للمساعدة أثناء الحج إذا لزم الأمر، وأخذ جهاز قياس السكر الخاص وكميات كافية من الأدوية المحددة، كذلك الالتزام بالنظام الغذائي والحرص على تناول السوائل بكميات كافية، وخصوصًا في حالة التعرض للهبوط تناول عصير التفاح وملعقة من العسل أو الزبيب وزيارة أقرب مركز صحي بالمشاعر فورًا عند الشعور بأي تعب.

نصائح لمرضى الربو

وأضاف د.الحازمي قائلاً: ننصح مرضى الربو بزيارة الطبيب قبل السفر للاطمئنان ومعرفة التعليمات الخاصة بالحالة للالتزام بها وعدم التقصير وعدم الاستهانة بأعراض ضيق التنفس، لذلك من المهم تجنب الزحام الشديد وأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر على مدار اليوم.

وشدد د.الحازمي في هذا السياق على ضرورة التقيد بالأدوية المحددة سواء كانت حبوباً أو بخاخات وتناولها بانتظام، واستخدام الكمامات الصحية أثناء الطواف والسعي، والذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر عند الشعور بالتعب أو التعرض للأزمة على الفور .

أما المصابون بأمراض الكلى، فقد أكد د.الحازمي على أهمية التأكد من إمكانية أداء فريضة الحج قبل السفر من خلال زيارة الطبيب المختص والحصول على كافة التعليمات الخاصة بالحالة الصحية وحمل كافة الأدوية المخصصة وبكميات كافية و كذلك حفظها في مكان يسهل الوصول لها من قبل المحيطين، وأيضًا عدم التهاون في مواعيد العلاج المحددة، وتناول السوائل وفقًا لتحديد الطبيب وليس من تحديد المريض نهائيًا، وعدم التعرض لأشعة الشمس قدر المستطاع واختيار الأوقات الليلية للطواف والسعي و عدم تناول اللحوم أثناء الحج حتى لا تؤثر على وظيفة الكلى بشكل مباشر، وفي حالة الشعور بالتعب على المريض الذهاب إلى أقرب مركز صحي بالمشاعر للمساعدة على الفور.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.