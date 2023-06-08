سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب

كشفت تقارير إعلامية أن مقر سفارة البحرين ومنزل السفير في العاصمة السودانية تعرضا للاقتحام والتخريب من قبل إحدى المجموعات المسلحة.

وقف أعمال العنف

وبحسب وسائل الإعلام، شددت الخارجية البحرينية، على ضرورة وقف أعمال العنف والتخريب في السودان، وتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية، ومعاقبة الجناة.

وجددت دعوتها للأطراف السودانية إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية العليا، والاستجابة الجادة للمبادرة السعودية- الأمريكية بشأن وقف العمليات العسكرية عن طريق الحوار، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

وفي سياق منفصل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدة على أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.