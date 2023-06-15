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أكدت أهمية ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية

سفارة المملكة في الفلبين لـ “المواطنين”: احذروا الهزات الارتدادية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
سفارة المملكة في الفلبين لـ “المواطنين”: احذروا الهزات الارتدادية
المواطن - فريق التحرير

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طالبت سفارة المملكة في الفلبين، المواطنين السعوديين المتواجدين في إقليم لوزون -بما فيها العاصمة مانيلا- بأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الخميس، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصة الفلبينية.

تحذير من الهزات الارتدادية

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “أنه يمكن التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الاتصال على هاتف السفارة أو هاتف شؤون السعوديين للطوارئ، أو مكتب التوظيف الصحي والملحقية الثقافية، أو عبر البريد الإلكتروني”.

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وكان زلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب قبالة سواحل الفيليبين اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع قرابة الساعة العاشرة صباحًا (02.00 ت غ) على عمق 124 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة كالاتاغان بمقاطعة باتانغاس قرب العاصمة مانيلا.

وحذّرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية؛ فيما لم ترد في الحال أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

 

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