سفيان أمرابط يحسم موقفه من الانتقال للبريميرليج

حسم نجم فريق فيورنتينا الإيطالي، المغربي سفيان أمرابط موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

سفيان أمرابط يُفضل الليغا

وذكرت صحيفة “سبورت”: “سفيان أمرابط يحظى باهتمام برشلونة وأتلتيكو مدريد في الليغا، لكن الفريق الكتالوني لم يقدم له أي عرض رسمي حتى الآن، بسبب الوضع الاقتصادي للنادي”.

وأضافت: “أتلتيكو مدريد مستعد للمزايدة على برشلونة في صفقة أمرابط، حال تقدم الفريق الكتالوني بعرض رسمي، واللاعب المغربي يرى أن تجربته مع فيورنتينا انتهت هذا الصيف، ويسعى بقوة للانتقال إلى فريق جديد”.

وواصلت صحيفة “سبورت” الكتالونية: “النادي الإيطالي حدد 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، للموافقة على رحيل سفيان أمرابط”.

وتابعت: “العديد من أندية الدوري الإنجليزي تواصلت مع ممثلي أمرابط، لكن اللاعب المغربي يفضل الانتقال إلى الليغا بدلًا من اللعب في إنجلترا”.

وجاء في ختام تقرير “سبورت”: “ممثلي أمرابط يواصلون تسريب أنباء للصحافة في الأيام الأخيرة، بأنهم لن ينتظروا أحدًا، ويريدون حسم مستقبل اللاعب في أقرب وقت”.

التألق في كأس العالم

وخطف سفيان أمرابط، الأنظار إليه خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، ولعب دورًا بارزًا في تحقيقه المركز الرابع في أفضل إنجاز عربي وإفريقي، وحاولت فرق برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضمه بالميركاتو الشتوي، ولكن توقفت الصفقة.