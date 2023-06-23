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سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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أشاد سفير دولة لدى أذربيجان لدى المملكة، شاهين عبدالله، بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لعمارة الحرمين الشريفين ولحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة ولحجاج أذربيجان على وجه الخصوص واستضافتهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج مع جموع المسلمين في حج هذا العام.

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جاء ذلك بتصريح صحفي له خلال زيارته لمقر برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث يستضيف البرنامج خلال هذا العام 1444هـ أكثر من 1300 حاج وحاجة، يمثلون 90 دولة من مختلف دول العالم.

وعبّر السفير شاهين عن اعتزازه بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم أداء فريضة الحج مقدرا في الوقت ذاته بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال وخدمات وإمكانات لضيوف خادم الحرمين الذين تتشرف بخدمتهم وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة وعلاقتنا بالسعودية ممتازة ونسعى لمواصلة هذه المسيرة لمزيد من الاستقرار والازدهار للبدلين الصديقين.

واختتم سفير دولة لدى أذربيجان لدى المملكة تصريحه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الإسلام والمسلمين وتوفيرها كل السبل والإمكانيات، مقدمًا الشكر إلى الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وكل العاملين معه في هذا العمل المبارك، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

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