سقوط حارس بقصر الإليزيه مغشيًّا عليه وماكرون يتجاهله

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لتعرض أحد حراس قصر الإليزيه للإغماء وسقوطه مغشيًّا عليه.

تفاصيل الحادث

وبحسب الفيديو المتداول، وبعد وصول درجة الحرارة في فرنسا إلى 30 درجة مئوية، سقط الجندي مغشيًّا عليه.

وتُظهر اللقطات الرئيسين وهما يصعدان سلم القصر بينما يقوم مسؤولان بمساعدة الجندي الفاقد الوعي ويحاولان جره بعيدًا عن مكان تصوير الرئيسين.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي لم ينتبه وهو يلتقط الصور إلى جانب رئيس مدغشقر أندري راجولينا.