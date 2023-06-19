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تم إسعافهم بشكل فوري

سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها
المواطن - فريق التحرير

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سقطت طائرة مروحية عسكرية أردنية (هيلكوبتر) في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين.

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سقوط مروحية

ووثق مقطع فيديو مصور الطائرة أثناء سقوطها وارتطامها بالأرض، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.

إخلاء المصابين

من المعروف أن المروحية كانت تحمل على متنها (طيارين) تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم إسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة.

وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.

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