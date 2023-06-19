سقوط مروحية أردنية وإصابة طياريها

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سقطت طائرة مروحية عسكرية أردنية (هيلكوبتر) في أرض مفتوحة بقرية رجا إحدى قرى أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين.
ووثق مقطع فيديو مصور الطائرة أثناء سقوطها وارتطامها بالأرض، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.
من المعروف أن المروحية كانت تحمل على متنها (طيارين) تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم إسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة.
وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.