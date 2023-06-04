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فقد الوعي وقضى ليلة بالمستشفى

سقوط مروع لرئيس وزراء بلجيكا من فوق دراجته

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
سقوط مروع لرئيس وزراء بلجيكا من فوق دراجته
المواطن - فريق التحرير

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تمكن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من النجاة بعد سقوط خطير من على دراجته، حيث كان يرتدي خوذة.

الاتصال بأجهزة الطوارئ

وقال دي كرو (47 عاماً)، في مقطع مصور على تويتر، إن نجله الذي كان يرافقه اتصل بأجهزة الطوارئ.

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وتابع قائلاً: إنه عاد الآن إلى المنزل بعد قضاء ليلة في المستشفى، معرباً عن شكره للفريق الطبي هناك لما تلقاه من رعاية طيبة.

الرياضة أمر صحي

وفي نهاية المقطع المصور القصير قال بابتسامة: الرياضة أمر صحي، لكن يجب عليك أيضاً توخي الحرص نوعاً ما.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء البلجيكية بيلجا، سقط دي كرو، أمس، في منطقة ليست بعيدة عن منزله ببلدية براكيل، ثم فقد الوعي فترة قصيرة.

وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لفحوص كإجراء احترازي، ووفقاً لمجلس وزرائه، سيعودة إلى ممارسة مهامه بشكل طبيعي غداً.

 

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