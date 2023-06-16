سقوط 4 مروجين للمخدرات بحائل وجازان بحوزتهم أسلحة وذخيرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن بمنطقة حائل لترويجهما مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مروجو القات

على صعيد آخر، قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 156 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة لنقل البضائع، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.