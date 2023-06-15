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حتى نهاية شهر مايو الماضي

سكني: 43 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
سكني: 43 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023
المواطن - واس

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أعلن برنامج “سكني” عن استفادة 39,102 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 43,695 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

عدد الأسر المستفيدة

وأوضح البرنامج في بيان صحفي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر مايو بلغ 8,809 أسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 7,831 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن، حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتًا النظر إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي إيمانًا من “سكني” باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

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خدمات سكني

ويتيح “سكني” عدة خدمات عبر قنواته المتعددة لخدمة المستفيدين والتواصل معهم، حيث تم تقديم 171,948 خدمة لمستفيدين تواصلوا مع البرنامج عبر الحساب الرسمي على منصة “تويتر”، وكذلك المركز الموحد للعناية بالمستفيدين و (واتساب الأعمال)، كما يقدم موقع وتطبيق “سكني” مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و”المقاول المعتمد”، وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري”، فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيًا.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.

 

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