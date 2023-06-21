سلاح الجو البريطاني يعلن اعتراض طائرتين تابعتين للبحرية الروسية

أعلن سلاح الجو البريطاني، عن اعتراض طائرتين تابعتين للبحرية الروسية حلقتا في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

أعلن سلاح الجو الملكي البريطاني أن المقاتلات البريطانية والسويدية اعترضت طائرة استطلاع من طراز “Il-20” ومقاتلة “Su-27” تابعة للقوات الروسية، بحسب وكالة تاس.

وبحسب بيان سلاح الجو الملكي البريطاني: “هذا المساء، اعترض سلاح الجو الملكي يوروفايتر تايفون ومقاتلات جريبن السويدية طائرتين روسيتين من القوات الجوية الروسية، وهما EL-20 وSU-27”.

سلاح الجو البريطاني

وأضاف البيان: “سلاح الجو الملكي من جناح المشاة 140 يشارك حاليًّا في مهمة الناتو لتشغيل المجال الجوي لدول البلطيق”.

وشدد سلاح الجو الملكي البريطاني على أن الطيارين الروس لم ينتهكوا المجال الجوي السويدي، لكنهم لم يلتزموا بالمعايير الدولية ولم يتصلوا بمعلومات الطيران ذات الصلة، لكنهم بقوا في المجال الجوي الدولي وطاروا بطريقة احترافية”.

أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا أن رحلات الطائرات العسكرية الروسية تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.