تحذير من التعامل مع مروجي الاستثمار في الفوركس الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر الشورى يطالب بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل للمنافسة الأجنبية أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات دب أسود يسبح في خليج المكسيك تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية إحباط تهريب 480 ألف حبة محظورة بميناء جدة سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه السعودية.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
كما التقى وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.
وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، كما أعرب عن شكر وتقدير السعودية لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وحضر اللقاءين، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.