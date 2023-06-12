Icon

تحذير من التعامل مع مروجي الاستثمار في الفوركس Icon الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر Icon الشورى يطالب بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل للمنافسة الأجنبية Icon أوكرانيا: الدبابات الألمانية غير كافية ونريد مضاعفتها 3 مرات  Icon دب أسود يسبح في خليج المكسيك Icon تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية Icon إحباط تهريب 480 ألف حبة محظورة بميناء جدة Icon سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة Icon الهلال يعرض على نيمار 750 مليون يورو Icon اجتماع مرتقب لـ البنك المركزي الأمريكي لتحديد مصير الفائدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأزمة السورية والتطورات بفلسطين أبرزها

سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه السعودية.

اجتماع مع المقداد

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.

قد يهمّك أيضاً
بند مفاجئ في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

بند مفاجئ في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

كريم بنزيما يستعرض الكرة الذهبية أمام جماهير الاتحاد

كريم بنزيما يستعرض الكرة الذهبية أمام جماهير الاتحاد

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزراء الكويت وفلسطين

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

كما التقى وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، كما أعرب عن شكر وتقدير السعودية لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءين، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

علاقات البحرين والسعودية

كما التقى  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة للتصدي لتمويل داعش
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية تولي جهودًا كبيرة...

السعودية اليوم
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار
مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في انقلاب قطار بالهند
العالم

مقتل 50 شخصًا وإصابة 300 آخرين في...

العالم
“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى 475 مليون ريال
السوق

“مهارة” توافق على زيادة رأس المال إلى...

السوق
الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون
تقارير

الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل...

تقارير
أشهر أساليب غش شركات المقاولات
السعودية اليوم

أشهر أساليب غش شركات المقاولات

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا