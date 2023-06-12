سلسلة لقاءات فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه العرب، على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه السعودية.

اجتماع مع المقداد

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزراء الكويت وفلسطين

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

كما التقى وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وفي بداية اللقاء هنّأ الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الفلسطيني على انضمام فلسطين للمكتب الدولي للمعارض، كما أعرب عن شكر وتقدير السعودية لدعم دولة فلسطين ترشح المملكة لاستضافة معرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاءين، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

علاقات البحرين والسعودية

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.