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28 يونيو سيكون عيد الأضحى

سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، وعليه يكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري أول أيام عيد الأضحى المُبارك.

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وكان مرصد تمير أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة 1444 هـ وفي انتظار صدور بيان عن المحكمة العليا.

وعليه فسيكون غد الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة في السعودية، وسيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

تعذر الرؤية

وفي وقت سابق أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي أعلنوا عن تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، لافتين إلى أن الخميس الموافق 29 يونيو سيكون عيد الأضحى المبارك.

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