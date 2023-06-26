سلمان الدوسري من 911: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج

أكد سلمان الدوسري، وزير الإعلام، جاهزية المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمكة، مشيرًا إلى أن ما شهده من جهود يبعث الفخر والاعتزاز.

وقال الدوسري في تغريدة عبر موقع تويتر: شاهدت اليوم في المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمكة ما يبعث على الفخر والاعتزاز، طاقات شابة تعمل على مدار الساعة بتفانٍ وإخلاص.

8 ملايين مستفيد

ولفت الدوسري من مقر 911، إلى وجود 47 غرفة عمليات تحت سقف واحد تخدم 8 ملايين مستفيد.

جهود جبارة

وأردف: جهود وطنية جبارة تؤكد الجاهزية التامة لخدمة الحجاج وأمنهم، بمتابعة دائمة من قيادة كريمة.

وتفقد وزير الإعلام في وقت سابق، غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1444هـ بمكة المكرمة، التي تشرف عليها وزارة الإعلام، ويشارك فيها 50 جهازًا حكوميًّا، يعملون على مدار الساعة لتقديم التسهيلات للإعلاميين، الذين قدموا من جميع أنحاء العالم لتغطية موسم الحج.

واطلع الدوسري على عرضٍ موجز من فريق العمل عن الأدوار المقدمة، حيث تهدف الغرفة إلى إعداد الأخبار والبيانات والمواد الرقمية.

كما وقف على سير العمل في المركز الإعلامي الافتراضي (VPC)، الذي يضم أكثر من 1100 إعلامي محلي ودولي، ويوفر المنتجات الإعلامية الآنية المختلفة؛ من فيديوهات وصور ولقاءات ولقطات من جميع أنحاء المشاعر المقدسة.

وقد أتاح المركز منذ انطلاقته أكثر من 1500 مادة أمام الإعلاميين، وسيقوم المركز كذلك بنقل المؤتمرات الصحفية المصاحبة بـ 5 لغات ابتداءً من الغد، ولمدة 3 أيام متتالية.

استعدادات يوم عرفة

فيما وقف على مستوى الاستعدادات في مقر وزارة الإعلام في عرفات، واطلع على التقنيات المستخدمة في عربة البث المتنقلة التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لتغطية وقفة عرفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى برج جبل الرحمة، واطلع على الأستوديو التلفزيوني المتنقل التابع للهيئة، الذي يستضيف مئات الشخصيات خلال موسم الحج، ويربط المشاهد بالمراسلين الميدانيين، ويستعرض التقارير المصورة.

بعد ذلك قام الدوسري بزيارة لأستوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون في جسر الجمرات، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي من المختصين عن التقنيات الحديثة المستخدمة من قبل الهيئة، وآلية التغطية الإعلامية لمشعر منى وجسر الجمرات.