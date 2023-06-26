سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام

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أكد سلمان الدوسري، وزير الإعلام، استعدادات غرفة العمليات الإعلامية لحج 1444هـ، مشيرًا إلى جاهزية منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات لـ 3 آلاف إعلامي محلي ودولي جاؤوا لتغطية موسم الحج.
وقال الدوسري في تغريدة عبر موقع تويتر: وقفت اليوم على استعدادات غرفة العمليات الإعلامية لحج 1444هـ، واطلعت على جاهزية منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة، واجتمعت مع مسؤولي الاتصال بالجهات المشاركة.
وتابع: نعمل لتقديم الخدمات لـ 3 آلاف إعلامي محلي ودولي جاؤوا لتغطية موسم الحج.
ولفت إلى أن خدمة ضيوف الرحمن للسعوديين واجب وشرف ومسؤولية.