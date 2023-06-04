سماع دوي انفجار في واشنطن

كشفت وسائل إعلام أجنبية عن سماع دوي انفجار في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقًا لرويترز.

لا توجد تهديدات

وبحسب وسائل الإعلام، قال الأمن القومي: إنه لا توجد تهديدات في هذه اللحظة.

ولا توجد حتى الآن تفاصيل حول حجم الخسائر المادية أو البشرية، كما لم تصدر أي جهة رسمية أي بيان حول ملابسات الحادث.