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تسمى سمكة ميتسوكورينا أو قرش عفريت

سمكة قرش نادرة في متحف بتايوان

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
سمكة قرش نادرة في متحف بتايوان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن سفينة صيد نجحت في اصطياد سمكة ميتسوكورينا أو المعروفة باسم قرش عفريت، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

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قرش نادر

وفي التفاصيل، أخذ متحف تايوان أوشن الفني، سمكة القرش من الصيادين وقام بعرضها في المتحف.

 

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