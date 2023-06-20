سمكة قرش نادرة في متحف بتايوان

كشفت تقارير إعلامية أن سفينة صيد نجحت في اصطياد سمكة ميتسوكورينا أو المعروفة باسم قرش عفريت، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

قرش نادر

وفي التفاصيل، أخذ متحف تايوان أوشن الفني، سمكة القرش من الصيادين وقام بعرضها في المتحف.