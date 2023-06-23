Icon

عرض سعودي أمام هيرفينغ لوزانو Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنوا العشر من ذي الحجة فبها اجتماع أمهات العبادة Icon خطيب المسجد الحرام: الحج أعظم ما يتم به تجريد التوحيد وتحقيق العبودية Icon النصر والأهلي مهتمان بضم لوبوتكا Icon موقف ماركو سيلفا من عرض الهلال Icon سان جيرمان يستقر على بديل مبابي Icon برشلونة يستهدف خطف هدف النصر Icon بدء التحويلة المرورية على طريق الجبيل الدمام السريع Icon عرض الأهلي قد يُبعد بوسكيتس عن إنتر ميامي Icon الصحة: 69 ألف حاج تلقوا الخدمات العلاجية بمكة والمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا وأحجام التداولات بنحو 276.66 مليون ريال

سهم المطاحن الأولى يقفز 25% بأولى تداولاته في السعودية

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
سهم المطاحن الأولى يقفز 25% بأولى تداولاته في السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجل سهم شركة المطاحن الأولى ارتفاعًا بالنسبة القصوى 30% في مطلع أول جلسة تداول له بالسوق السعودية، ثم قلص مكاسبه إلى الارتفاع بنسبة 25% عند سعر 75 ريالًا، بحلول الساعة 10:25 أمس الخميس، بتوقيت السعودية.

وتصدر شركة المطاحن الأولى الأسهم الأكثر ارتفاعًا وأحجام التداولات بنحو 276.66 مليون ريال، عبر التداول على نحو 3.62 مليون سهم، حسبما ذكرت قناة العربية.

قد يهمّك أيضاً
تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن

تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن

النيابة العامة: مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان

النيابة العامة: مقرات سكن الحجاج تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان

تداول المطاحن الأولى

جدير بالذكر، أنه قد بدأ إدراج وتداول أسهم شركة المطاحن الأولى في السوق السعودية الرئيسية أمس الخميس.

وأدرج سهم المطاحن الأولى برمز تداول 2283 وبالرمز الدولي -SA15QGU13LH9- وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

وتطبق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج المطاحن الأولى، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

سجل الاكتتاب

كانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت المطاحن الأولى 16.65 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد، وبلغ سعر الطرح 60 ريالًا للسهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم