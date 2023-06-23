سهم المطاحن الأولى يقفز 25% بأولى تداولاته في السعودية

سجل سهم شركة المطاحن الأولى ارتفاعًا بالنسبة القصوى 30% في مطلع أول جلسة تداول له بالسوق السعودية، ثم قلص مكاسبه إلى الارتفاع بنسبة 25% عند سعر 75 ريالًا، بحلول الساعة 10:25 أمس الخميس، بتوقيت السعودية.

وتصدر شركة المطاحن الأولى الأسهم الأكثر ارتفاعًا وأحجام التداولات بنحو 276.66 مليون ريال، عبر التداول على نحو 3.62 مليون سهم، حسبما ذكرت قناة العربية.

تداول المطاحن الأولى

جدير بالذكر، أنه قد بدأ إدراج وتداول أسهم شركة المطاحن الأولى في السوق السعودية الرئيسية أمس الخميس.

وأدرج سهم المطاحن الأولى برمز تداول 2283 وبالرمز الدولي -SA15QGU13LH9- وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعًا أو انخفاضًا مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا.

وتطبق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج المطاحن الأولى، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

سجل الاكتتاب

كانت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الأولى، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت المطاحن الأولى 16.65 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال، خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد، وبلغ سعر الطرح 60 ريالًا للسهم.