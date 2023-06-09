Icon

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام Icon حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني Icon مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض Icon فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة Icon 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا Icon الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية Icon سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي Icon الجماهير: نيمار مطلب هلالي Icon مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة Icon جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد انتقاله إلى إنتر ميامي

سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم مهاجم جريميو البرازيلي، الأوروغوياني لويس سواريز، موقفه من الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، لمرافقة زميله السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تعليق سواريز

وعلق سواريز، خلال تصريحات لصحيفة El Observador الأوروغويانية، قائلًا: “الانتقال إلى إنتر ميامي مستحيل، لأنني سعيد في جريميو؛ ولدي عقد مع الفريق حتى صيف عام 2024”.

قد يهمّك أيضاً
عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية

عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية

الدويش: عودة الأهلي قوة للدوري

الدويش: عودة الأهلي قوة للدوري

سواريز

ويوجد شرط جزائي كبير في عقد سواريز صاحب الـ36 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو، الأمر الذي يُصعب من رحيله حاليًا.

وكان أسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي، قد صرح في أكثر من مناسبة أنه يريد الجمع بين الثنائي ميسي وسواريز في فريقه.

سواريز وميسي
سواريز وليونيل

ميسي لإنتر ميامي

وأعلن ليونيل ميسي قبل يومين عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ميسي مع إنتر ميامي
ليونيل – المصدر fortune

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة لاستخدامات المياه
السعودية اليوم

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة...

السعودية اليوم
تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية داخل روسيا
العالم

تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية...

العالم
مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار

السعودية اليوم
رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد
السعودية اليوم

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

السعودية اليوم
التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون
الرياضة

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

الرياضة
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة
السعودية اليوم

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق

السعودية اليوم
كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب
تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل...

تكنولوجيا