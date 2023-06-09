سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي

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حسم مهاجم جريميو البرازيلي، الأوروغوياني لويس سواريز، موقفه من الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، لمرافقة زميله السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وعلق سواريز، خلال تصريحات لصحيفة El Observador الأوروغويانية، قائلًا: “الانتقال إلى إنتر ميامي مستحيل، لأنني سعيد في جريميو؛ ولدي عقد مع الفريق حتى صيف عام 2024”.
ويوجد شرط جزائي كبير في عقد سواريز صاحب الـ36 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو، الأمر الذي يُصعب من رحيله حاليًا.
وكان أسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، أحد ملاك إنتر ميامي، قد صرح في أكثر من مناسبة أنه يريد الجمع بين الثنائي ميسي وسواريز في فريقه.
وأعلن ليونيل ميسي قبل يومين عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.