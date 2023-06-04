سواعد نسائية سعودية تساهم بمهنية في مبادرة طريق مكة بباكستان

تشارك ضمن فريق مبادرة طريق مكة بمطار إسلام آباد الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية سواعد نسائية سعودية مؤهلة ومدربة من منسوبي المديرية العامة للجوازات، لإنهاء أعمال الحجاج في صالة المبادرة واستكمال الإجراءات وأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة.

وعبرت الجندي أول أسماء الذبياني عن سعادتها بهذه المشاركة التي تُعَد شرفًا عظيمًا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في أوطانهم وإظهار الصورة المشرفة للمملكة وللمرأة السعودية بشكل عام.

خدمة الحجاج

من جهتها أوضحت الجندي أول رويدا المولد أن خدمةَ حجاج بيت الله الحرام واجب وشرف، معبِرة عن اعتزازها بخدمة ضيوف الرحمن.

بدورها قالت الجندي أول أميرة الحربي: “فخورة كوني إحدى المشاركات بمبادرة طريق مكة”، معبرة عن اعتزازها بتمثيل الوطن وخدمة ضيوف الرحمن ورؤية فرحتهم عند إنهاء إجراءاتهم بكل يسير وسهولة.