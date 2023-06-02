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تعزيز الجانب الاقتصادي لمزارعي القصيم

سوق الحبحب ببريدة يستقبل 40 ألف بطيخة يوميًا

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
سوق الحبحب ببريدة يستقبل 40 ألف بطيخة يوميًا
المواطن - واس

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حقق سوق الحبحب بمدينة بريدة نتائج واسعة في تطوير وتسويق المنتج والتوسع في العرض والتصدير إلى أكثر من 15 منطقة من مناطق المملكة, و التي أسهمت في تعزيز الجانب الاقتصادي لمزارعي منطقة القصيم ورفع معدل زراعته خلال موسمه في فترة الصيف والممتد إلى ستة أشهر, محققاً بذلك أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي اطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة لزيادة الكفاءة الإنتاجية, وتحقيق الأمن الغذائي.

مبيعات كبيرة

ويستقبل سوق الحبحب بمدينة بريدة أكثر من 60 شاحنة تحمل فوقها ما يزيد عن 40 ألف بطيخة يوميا , لتصل إلى حوالي 6,400,000 حبة يتم بيعها طوال موسم الحبحب.

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كما يقدم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم خدماته المستمرة داخل سوق الحبحب لحماية المستهلك والإشراف على منتجاته وصلاحيتها وسلامتها للاستهلاك البشري, بالإضافة إلى خلوها من المواد ومتبقيات المبيدات عبر سحب العينات بشكل يومي للكشف عليها, ومنع عرض ودخول أي منتج مجهول المصدر الزراعي والتأكد من السجل الزراعي لمسوقي الحبحب, وتنفيذ جولات ميدانية, وتقديم النصائح والإرشادات للمزارع المنتجة له للإسهام في رفع جودة.

زراعة الحبحب

يشار إلى أن زراعة الحبحب تبدأ في منتصف شهر مارس ليبلغ ذروته في شهر أبريل, ويمتاز إنتاج القصيم بالجودة العالية وقدرته التنافسية لتوزيعه من سوق مدينة بريدة إلى جميع أنحاء المملكة, كونه أحد المنتجات الزراعية القادرة على تحمل الشحن والتصدير.

وتنتشر زراعة البطيخ في مزارع منطقة القصيم بشكل خاص والمنطقة الوسطى, فيما تحتضن مدينة بريدة السوق الأكبر له الذي يضم العديد من أبناء المنطقة المزارعين والمستثمرين في هذا المجال .

الحبحب

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