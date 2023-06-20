سون هيونج مين يحسم موقفه من عرض الاتحاد

حسم اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، موقفه من عرض نادي الاتحاد.

وذكرت شبكة Espn أن العميد تقدم بعرض مبدئي قيمته 60 مليون يورو لضم النجم ، بينما يسعى توتنهام للإبقاء على نجمه الكوري الجنوبي مع منحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

سون هيونج مين يحسم قراره

وتحدث سون في تصريحات صحفية تعليقًا على عرض الاتحاد قائلًا: “أريد البقاء في الدوري الإنجليزي، المال لا يهمني حاليًا، الدوري الإنجليزي هو الدوري المفضل بالنسبة لي، أريد اللعب أكثر مع توتنهام”.

ولعب النجم سون هيونج مين مع توتنهام 371 مباراة منذ انضمامه للفريق في صيف 2015 قادمًا من نادي باير ليفركوزن الألماني، سجل خلالهم 145 هدفًا.