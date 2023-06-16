سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا

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أعلنت الشرطة السويسرية أن سيارة اصطدمت بمجموعة مؤلفة من 20 شخصاً بسويسرا.
وأشارت الشرطة، اليوم، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف، على بعد نحو 15 كيلومتراً من جنوب شرق بازل.
وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية، ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.
وأكد المتحدث باسم الشرطة، أنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى. وفتح مكتب المدعى العام تحقيقاً.
وفي وقت سابق خرج قطاران إقليميان في سويسرا عن سكّتيهما اليوم الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر؛ ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون.
وأفادت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك، بأن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16.30 (14.30 توقيت جرينتش) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأردفت فلورينا شينك أن تدخلات طواقم الإنقاذ، الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء، مستمرة.
وبحسب المعلومات المتاحة، خرجت العربات الخلفية للقطار الأول عن مسارها، بينما خرجت العربة في القطار الآخر عن مسارها على بعد حوالي 40 كيلومترًا.