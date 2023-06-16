Icon

سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا Icon ريانة وعلي القرني يصلان مطار الرياض Icon وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا Icon جماهير الهلال تنتقد إيجالو رغم رحيله! Icon استعدادات حجاج إندونيسيا للتوجه إلى عرفة في يوم التروية Icon الصين: التقرير الأمريكي عن الهجمات الإلكترونية مبالغ فيه Icon قرار بنفيكا يصعب من مهمة انتقال رافا سيلفا إلى الهلال Icon رئاسة الهيئة تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج Icon جراد بلا أجنحة يهاجم نيفادا الأمريكية Icon بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انحرفت عن طريقها

سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
سيارة تصدم 20 شخصًا بسويسرا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشرطة السويسرية أن سيارة اصطدمت بمجموعة مؤلفة من 20 شخصاً بسويسرا.

انحراف السيارة

وأشارت الشرطة، اليوم، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بعدما انحرفت السيارة عن الطريق بالقرب من فولينسدورف، على بعد نحو 15 كيلومتراً من جنوب شرق بازل.

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

أمريكا تعتزم تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال

السديس: نسعى إلى تأصيل منهج الوسطية والاعتدال

وتم نقل مصابين اثنين من بين الستة إلى المستشفى بمروحية، ولم تفصح الشرطة عن مزيد من المعلومات بشأن المصابين أو سائق السيارة.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، أنه يشتبه في أن الأمر كان مجرد حادث، ولا توجد خلفه أي دوافع أخرى. وفتح مكتب المدعى العام تحقيقاً.

خروج قطارين

وفي وقت سابق خرج قطاران إقليميان في سويسرا عن سكّتيهما اليوم الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر؛ ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك، بأن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16.30 (14.30 توقيت جرينتش) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأردفت فلورينا شينك أن تدخلات طواقم الإنقاذ، الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء، مستمرة.

وبحسب المعلومات المتاحة، خرجت العربات الخلفية للقطار الأول عن مسارها، بينما خرجت العربة في القطار الآخر عن مسارها على بعد حوالي 40 كيلومترًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال
الرياضة

وكيل باولو ديبالا يكشف حقيقة عرض الهلال

الرياضة
مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان
العالم

مقتل امرأة وشرطيين على يد مختل باليابان

العالم
طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا
غرائب

طن ونصف نفايات على جبال الهيمالايا

غرائب
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
الرياضة

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

الرياضة
القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة لرؤية 2030
السعودية اليوم

القصبي يبحث مع دومينيك جونسون الفرص الواعدة...

السعودية اليوم
توصيل الأدوية بالطائرات في دبي
تكنولوجيا

توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

تكنولوجيا
وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة بالمندق
السعودية اليوم

وفاة طفل غرقًا في مجرى وادي تربة...

السعودية اليوم