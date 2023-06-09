سيمون مارتشينياك يقود نهائي دوري أبطال أوروبا

سيدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك غدًا السبت، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وسيعاون الحكم مارتشينياك كل من البولندي باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس كحكمين مساعدين، أما الحكم الروماني إيستفان كوفاتش سيكون حكمًا رابعًا وتوماسز كوياتكوفسكي حكمًا للفيديو.

وسبق للحكم مارتشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 الذي أُقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا غدًا يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول.

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5/ 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد إنتر ميلان إلى النهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان نجح في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد السبت الماضي، وتُوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الألماني إيلكاي جوندوجان افتتح التسجيل لـ مان سيتي في الثانية الـ13 من تصويبة قوية، عجز الحارس الإسباني دايفيد دي خيا عن صدها.

وتعادل البرتغالي برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة الـ33 لمصلحة فريق مانشستر يونايتد.

وفي الشوط الثاني، عاد جوندوجان للتألق وأضاف الهدف الثاني لـ مان سيتي في الدقيقة الـ52.

وحافظ مان سيتي على تفوقه ليفوز باللقب السابع في تاريخه.

وسجل جوندوجان، أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدفه بعد مرور 13 ثانية من بداية الشوط الأول ضد مانشستر يونايتد.

وتجاوز اللاعب الألماني رقم اللاعب الفرنسي لويس ساها الذي سجل الهدف الأسرع لفريق إيفرتون بعد مرور 25 ثانية أمام تشيلسي في نهائي البطولة في عام 2009، حيث نجح جوندوجان في تجاوز رقم ساها.