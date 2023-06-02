سيميوني: رونالدو استثنائي ولكن لم أحاول ضمه

أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني أنه لم يحاول التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انتقاله إلى صفوف النصر.

أتلتيكو لم يحاول ضم رونالدو

ونفى سيميوني محاولة ضم النجم البرتغالي في الصيف الماضي، وقال: “لم أحاول.. إنه لاعب استثنائي، ولكن رونالدو لا يمكنه اللعب في أتلتيكو مدريد مثلما لا يمكن لسيميوني أن يدرب ريال مدريد”.

وانضم رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وساهم في احتلال العالمي المركز الثاني بدوري روشن.

وشارك كريستيانو رونالدو في 16 مباراة مع النصر بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين، وصنع 18 فرصة، وقام بـ349 تمريرة ناجحة بدقة وصلت إلى 80%، ولديه 21 مراوغة ناجحة.

تجديد التعاقد ليس الأولوية

على الجانب الآخر، تحدث عن احتمالية تجديد عقده مع أتلتيكو الذي ينتهي في 2024، قائلًا: “حاليًا.. هذه ليست الأولوية، هناك العديد من الأولويات لحلها، إذا كان علينا التحدث عن ذلك، فسوف نتحدث في وقت لاحق عندما يرى المسؤولون أن الوقت مناسب”.

وأضاف سيميوني خلال مقابلة مع برنامج “إلبارتيداثو دي كوبي” الإسباني: “لن يعرضوا علي التجديد الآن لأنني أعرف النادي وما هي الأولويات، وفي الوقت الحالي، الأولويات أخرى”.