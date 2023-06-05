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سي إن إن: رونالدو يشعر بالسعادة في السعودية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ صباحاً
سي إن إن: رونالدو يشعر بالسعادة في السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أنهى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، موسمه الأول مع الفريق الأصفر، ومنذ التحاقه بالنادي السعودي، ارتبطت العديد من أسماء كبار اللاعبين بالانتقال إلى الدوري السعودي، ومنهم ليونيل ميسي الذي تلقى عرضًا للانضمام إلى نادي الهلال الموسم المقبل.

رونالدو يشعر بالسعادة

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن رونالدو يشعر بالسعادة في السعودية، ويريد أن ينتقل المزيد من نجوم كرة القدم إلى صفوف الدوري السعودي.

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ويأتي حديث رونالدو وسط تأكيدات بشأن انتقال ميسي وزميل رونالدو السابق، الفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما، الذي تلقى عرضًا بقيمة أكثر من 100 مليون يورو من نادي الاتحاد السعودي، بحسب شبكة “سي إن إن”.

صفقة بنزيما وميسي

وجاء تعليق رونالدو على صفقة انتقال بنزيما وميسي بشكل إيجابي للغاية، قائلاً: “إذا كانوا قادمين، فهم لاعبون كبار وأسماء كبيرة ولامعة بكرة القدم، فهم موضع ترحيب كبير”.

وتحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر عن تقييمه لموسم 2022/2023 مع أصفر الرياض، وذلك بعد خروج النصر بدون أي ألقاب.

رونالدو مع النصر

ووقع رونالدو عقدًا لمدة عامين ونصف، وقدرت وسائل الإعلام قيمة عقده بأكثر من 200 مليون يورو ( مايعادل 220.16 مليون دولار) مع النصر،  وسجل رونالدو 14 هدفاً في 16 مباراة لكن ذلك لم يكن كافياً لمساعدة فريقه على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث احتل النصر المركز الثاني خلف الاتحاد.

وقال رونالدو إنه تأقلم مع الحياة في السعودية، رغم وجود اختلافات كثيرة عن الفترة التي قضاها في أوروبا حيث لعب مع فرق أخرى مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.

توقعات رونالدو

وتحدث رونالدو في تصريحات إعلامية لـ قناة ” الإخبارية” قائلًا: ” توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء في أول موسم لي مع الفريق، توقعت الفوز بأحد الألقاب هذا العام”.

وأضاف رونالدو: “في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نريد ولكي تتحقق يجب أن يكون هناك مثابرة واستمرارية حتى يتحقق الأفضل، وفي آخر 5 أشهر أو 6 أشهر أرى أن الفريق تحسن كثيرًا وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، جميع الفرق تحسنت بالإضافة للنصر”.

وتابع رونالدو: “إذا تحلى اللاعبون بالإيمان فكل شيء من الممكن أن يتحقق”.

 

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