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ضمن مبادرة حفاوة

شؤون الحرمين تستقبل الحجاج بالهدايا في الرواق السعودي

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
شؤون الحرمين تستقبل الحجاج بالهدايا في الرواق السعودي
المواطن - فريق التحرير

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استقبلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ، حجاج بيت الله الحرام، حيث قدمت الضيافة والاحتفاء، ضمن مبادرة “حفاوة” التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، تحت شعار “الوصول إلى الحصول” لتقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام في الرواق السعودي، تزامنًا مع دخول موسم الحج وتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات اللازمة للحجاج وفق منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.

تقديم الضيافة والاهتمام

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية الأستاذ خالد بن فهد الشلوي، إن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام تزامنًا مع دخول موسم الحج 1444هـ، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين بالمسجد الحرام، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وذلك في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها، لتحقيق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن.

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ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتفعيل مبادرة “حفاوة” تزامنًا مع بداية موسم الحج 1444هـ وبإشراف مباشر من قبل مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

توزيع المظلات الشمسية

وفي وقت سابق، قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ضمن مبادرة “حفاوة”، بتوزيع المظلات الشمسية على الحجاج في الرواق السعودي بصحن الطواف والساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام، للتخفيف عليهم والحماية من أشعة الشمس، وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.

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