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شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود
المواطن - واس

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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، الحجاج وأطفالهم القادمين إلى المسجد الحرام بالورد والحلوى والهدايا والتعريف على الخدمات المقدمة لهم في المسجد الحرام وإثراء تجربتهم وذلك ضمن حملة الرئاسة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في عامها الحادي عشر ” تحت شعار ” من الوصول إلى الحصول “.

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هدايا تذكارية وورود

وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر بن سليمان المحمادي استعداد الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والإنسانية وإرشاد وتوعية قاصدي المسجد الحرام بالمواقع المكانية داخل المسجد الحرام وساحاته وتوزيع الهدايا التذكارية والورود والحلوى.

الاحتفاء بأطفال الحجاج

وأضاف أن الاحتفاء بأطفال الحجاج والتنسيق مع الجهات المعنية للتكامل والتعاون المشترك والإدارات بالمسجد الحرام، بمختلف المجالات الاجتماعية وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز وفق رؤية الرئاسة التطويرية (2024) في إثراء تجربة ضيف الرحمن، المنبثقة من رؤية المملكة (2030) في خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيداها الله- وبذل المزيد من الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقبات التي تواجه قاصدي المسجد الحرام.

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