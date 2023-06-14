شؤون الحرمين توزع مظلات شمسية لحماية الحجاج من الشمس

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قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ضمن مبادرة “حفاوة”، بتوزيع المظلات الشمسية على الحجاج في الرواق السعودي بصحن الطواف والساحات الخارجية المحيطة بالمسجد الحرام، للتخفيف عليهم والحماية من أشعة الشمس، وذلك ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” تحت شعار “من الوصول إلى الحصول”.
وأشار وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية خالد بن فهد الشلوي، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام حجاج بيت الله الحرام، تزامنًا مع دخول موسم الحج، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والزوار بالمسجد الحرام، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.