شاعر سعودي: عدم انضمام ميسي لن يُنقص من قيمة الهلال

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تحدث الشاعر السعودي عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ عن عدم إتمام صفقة انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي الهلال.
وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” الهلال بوجود اللاعب الأرجنتيني أو بدونه سيبقى زعيم الكرة، من يرفع قيمة اللاعبين هو الهلال وليس العكس”.
وأصبح الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميامي الأمريكي قريبًا من التعاقد مع النجم الأرجنتيني.
وكان الهلال قاب قوسين أو أدنى من ضم النجم الأرجنتيني لكن تقارير أشارت إلى أن اللاعب الأرجنتيني حبذ الانتقال لنادي إنتر ميامي.
وذكرت الصحفية الإسبانية هيلينا كونديس أن النجم الأرجنتيني يرى أن الانضمام لنادي إنتر ميامي سيكون أفضل له بسبب رغبة زوجته أنتونيلا في العيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ذكرت الصحفية أن ميسي يحبذ عرض ميامي بسبب إتاحة الفرصة له لإقامة شركة عقارات كبيرة في السوق الأفضل في العالم حاليًا بالمجال، بجانب تقديم النجم الأرجنتيني كواجهة للتسويق لاستضافة أمريكا لبطولة كوبا أمريكا عام 2024 وكأس العالم 2026.
#الهلال بوجود #ميسي أو بدونه سيبقى زعيم الكرة .. من يرفع من قيمة اللاعبين هو الهلال و ليس العكس .
#ميسي من يحتاج الهلال و ليس العكس.
— عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) June 7, 2023