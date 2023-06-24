لحظة مغادرة دبابات ومدرعات فاغنر لمدينة روستوف الروسية نجم ميلان السابق على رادار أندية دوري روشن آل الشيخ يطمئن على الخدمات المقدمة لضيوف برنامج خادم الحرمين غدًا ريو فيرديناند : رونالدو وجد السعادة في النصر شباب سعوديون يقدمون المأكولات والمشروبات للحجاج بايدن والاستخبارات الأمريكية يتابعان تمرد فاغنر لحظة بلحظة تفاصيل مكالمة بوتين لرئيس بيلاروسيا لإنهاء أزمة فاغنر فورًا إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان ونجران 25 مليون يورو تضمن انتقال جريزمان إلى النصر حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني
بسعادة وفرحة، يقدم عدد من الشباب السعودي المشروبات والمأكولات لحجاج بيت الله الحرام، في مبادرة إنسانية كريمة.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الشباب السعودي في الطرق المؤدية للمسجد الحرام، وهم يقدمون المشروبات والمأكولات للحجاج وضيوف الرحمن بوجوه باسمة وسعادة.
ويعيش ضيوف الرحمن من الحجاج بالمسجد الحرام أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.
وينعم هؤلاء الحجاج بالخدمات التي سخرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل راحتهم وأمنهم.
فيديو | بوجوه باسمة شباب سعوديون يقدّمون المشروبات والمأكولات لحجاج بيت الله
بعدسة مراسل #الإخبارية عبد الرحمن السمير#بسلام_آمنين pic.twitter.com/9NG3BM6zos
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023