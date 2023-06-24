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مبادرة إنسانية كريمة

شباب سعوديون يقدمون المأكولات والمشروبات للحجاج

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
شباب سعوديون يقدمون المأكولات والمشروبات للحجاج
المواطن - فريق التحرير

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بسعادة وفرحة، يقدم عدد من الشباب السعودي المشروبات والمأكولات لحجاج بيت الله الحرام، في مبادرة إنسانية كريمة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الشباب السعودي في الطرق المؤدية للمسجد الحرام، وهم يقدمون المشروبات والمأكولات للحجاج وضيوف الرحمن بوجوه باسمة وسعادة.

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أجواء روحانية للحجاج

ويعيش ضيوف الرحمن من الحجاج بالمسجد الحرام أجواء روحانية تسودها الراحة والاطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

وينعم هؤلاء الحجاج بالخدمات التي سخرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل راحتهم وأمنهم.

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