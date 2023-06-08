شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي الهلال يفكر في ضم لوكاكو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد جماهير نادي الاتحاد وهو يشبه الفرنسي كريم بنزيما النجم المنضم حديثًا لصفوف العميد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.
وظهر أحد الجماهير وهو يرتدي قميص نادي الاتحاد ويُشبه كثيرًا النجم الفرنسي وذلك بمناسبة حضوره حفل تقديم اللاعب الفرنسي لجماهير الاتحاد.
وكان بنزيما انضم إلى صفوف الاتحاد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2026.
فيديو | شبيه كريم بنزيما في مدرجات ملعب الجوهرة #بنزيما_اتحادي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/7Q330kjEuz
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023