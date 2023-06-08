شبيه كريم بنزيما يتواجد في مدرجات الجوهرة المشعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد جماهير نادي الاتحاد وهو يشبه الفرنسي كريم بنزيما النجم المنضم حديثًا لصفوف العميد كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر أحد الجماهير وهو يرتدي قميص نادي الاتحاد ويُشبه كثيرًا النجم الفرنسي وذلك بمناسبة حضوره حفل تقديم اللاعب الفرنسي لجماهير الاتحاد.

وكان بنزيما انضم إلى صفوف الاتحاد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2026.