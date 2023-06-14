شخص يرتدي ملابس السجن يندفع أمام موكب ‫ترامب

وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لاعترض أحد الأشخاص يرتدي ملابس السجن، ويحمل إحدى اللافتات، سيارة ترامب، ولكن أحالت قوات الأمن دون ذلك، وأبعدوه وتم القبض عليه، فيما ذهب الموكب مسرعًا.

فوضى وتجمع عشرات

وشهد محيط محكمة ميامي الفيدرالية، فوضى وتجمع عشرات من الأشخاص أمام المحكمة فور خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت سمحت محكمة ميامي الفيدرالية، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالمغادرة دون كفالة مالية أو تقييد سفره أو أي شروط أخرى، وفق ما أوردت “سي إن إن”.

ونفى ترامب عشرات التهم الجنائية الموجهة إليه والمتعلقة بتعمّد إساءة التعامل مع أسرار الحكومة الأمريكية والتخطيط لعدم إعادة وثائق سرية، في أول مثول تاريخي لرئيس أمريكي الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية.