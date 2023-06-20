شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية

وقع ميناء الملك عبدالله عقد شراكة إستراتيجية مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”، بهدف دمج نظام البوابة الذكية للميناء مع نظام إدارة الشاحنات الخاص بشركة “تبادل”، للإسهام في رفع كفاءة ومستوى الخدمات في الميناء وتمكينها بأحدث التقنيات والممارسات العالمية، التي تعمل على أتمتة جميع الإجراءات اللوجستية وربطها بنظام إدارة الميناء.

الأتمتة والرقمنة

وأكد الرئيس التنفيذي للميناء جاي نيو, أهمية الأتمتة والرقمنة في رفع مستوى الخدمات الذي ستلعبه هذه الاتفاقية في تعزيز مستوى الخدمات التي يتمتع بها ميناء الملك عبدالله، الذي يعد بوابة نحو سوق يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة الإستراتيجية.