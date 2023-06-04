Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن خطة شاملة لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية

شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٠ مساءً
شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير
المواطن - هاشم القرني - الرياض

مواضيع ذات علاقة

صرح المهندس عبدالله المانع، مدير عام تطوير المشاريع بـ هيئة تطوير منطقة عسير، بأن هيئة كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية هي شريك أساسي لهم في دعم المشاريع والبنية التحتية في المنطقة، وذلك لتحقيق استراتيجية التطوير.

وأوضح المانع، في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“، أن منطقة عسير تحتاج إلى العديد من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والمياه والاتصالات؛ وذلك لتحقيق إستراتيجيتها السياحية وجعلها منطقة متقدّمة في الخدمات والبنية التحتية.

قد يهمّك أيضاً
طائرة تعمل بالذكاء الصناعي تقتل مشغلها عمدًا

طائرة تعمل بالذكاء الصناعي تقتل مشغلها عمدًا

القبض على 4 باكستانيين لترويجهم 4.4 كيلو من الشبو بجدة

القبض على 4 باكستانيين لترويجهم 4.4 كيلو من الشبو بجدة

شراكة متعددة الأطراف

وأشار المانع إلى أن الشراكة متعددة الأطراف، حيث يشارك عدد من الشركاء في تنفيذ ومتابعة ودعم مشاريع البنية التحتية في منطقة عسير، إلى جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتعد هذه الشراكة بين هيئة تطوير منطقة عسير وهيئة كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية في المنطقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين فيها، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

تبادل الخبرات

من جانبه، صرح الدكتور عمرو العمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، بأن الملتقى الذي نظمته هيئة كفاءة الإنفاق “expro” كان فرصة طيبة لتبادل الخبرات والشراكات في مجال البنية التحتية والمشاريع الحيوية التي تهم المواطنين جميعًا.

وأعرب العمري عن أمله في استمرار هذه المبادرات التي تعزز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية، وأشاد بالدعم الذي قدمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لإنجاح هذا الملتقى المهم، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، مؤكدًا أن العمل سيستمر على خدمة المملكة في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم