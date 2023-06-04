شراكة متعددة الأطراف لدعم البنية التحتية في عسير

صرح المهندس عبدالله المانع، مدير عام تطوير المشاريع بـ هيئة تطوير منطقة عسير، بأن هيئة كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية هي شريك أساسي لهم في دعم المشاريع والبنية التحتية في المنطقة، وذلك لتحقيق استراتيجية التطوير.

وأوضح المانع، في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“، أن منطقة عسير تحتاج إلى العديد من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والمياه والاتصالات؛ وذلك لتحقيق إستراتيجيتها السياحية وجعلها منطقة متقدّمة في الخدمات والبنية التحتية.

شراكة متعددة الأطراف

وأشار المانع إلى أن الشراكة متعددة الأطراف، حيث يشارك عدد من الشركاء في تنفيذ ومتابعة ودعم مشاريع البنية التحتية في منطقة عسير، إلى جانب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

وتعد هذه الشراكة بين هيئة تطوير منطقة عسير وهيئة كفاءة الإنفاق للمشروعات الحكومية خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية في المنطقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين فيها، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

تبادل الخبرات

من جانبه، صرح الدكتور عمرو العمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، بأن الملتقى الذي نظمته هيئة كفاءة الإنفاق “expro” كان فرصة طيبة لتبادل الخبرات والشراكات في مجال البنية التحتية والمشاريع الحيوية التي تهم المواطنين جميعًا.

وأعرب العمري عن أمله في استمرار هذه المبادرات التي تعزز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية، وأشاد بالدعم الذي قدمته هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لإنجاح هذا الملتقى المهم، تحت رعاية الأمير تركي بن طلال، مؤكدًا أن العمل سيستمر على خدمة المملكة في هذا المجال.