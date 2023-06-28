Icon

اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة Icon تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت Icon أكثر من 111 ألف حاج وحاجة يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة  Icon الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام Icon معلومات لا تعرفها عن مسجد نمرة ثاني أكبر مسجد في مكة المكرمة Icon الحجاج يؤدون طواف الإفاضة وسط أجواء إيمانية وروحانية Icon مقطع مؤثر من وزارة الشؤون الإسلامية : يا أعظم الأيام بالبُشرى أتيت Icon جندي برئاسة أمن الدولة في موقف إنساني يتحدث عن نفسه Icon شرطة السويد تصرح بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق مصحف! Icon الكشافة يرشدون أكثر من 38 ألف حاج تائه يوم عرفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تزامنًا مع بدء عيد الأضحى

شرطة السويد تصرح بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق مصحف!

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ مساءً
شرطة السويد تصرح بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق مصحف!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت الشرطة السويدية إنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، الأربعاء، تزامنًا مع بدء عيد الأضحى.

رفض الحظر

وجاء الضوء الأخضر بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف في السويد حظرًا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظّم لإحراق المصحف، بعدما أدى تحرك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في يناير إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة

البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة

في يناير، أثار إحراق اليميني المتطرف السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، وأطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسببت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وكانت المحكمة الإدارية في ستوكهولم ألغت في أبريل الحظر المفروض على هذا النوع من التظاهرات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية
السعودية اليوم

السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة...

السعودية اليوم
أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
السعودية اليوم

أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة...

السعودية اليوم
إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى نضج بهندسة البرمجيات
السعودية اليوم

إنجاز جديد للسعودية.. سدايا تحقق أعلى مستوى...

السعودية اليوم
الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية
السعودية اليوم

الحكومة الإيطالية تقرر استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية

السعودية اليوم
طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام إلى إسطنبول وتيرانا
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن رحلاته المباشرة من الدمام...

السعودية اليوم
تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام خلال موسم الحج
السعودية اليوم

تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام...

السعودية اليوم
أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد
السعودية اليوم

أول ظهور لأسطول طائرات طيران الرياض الجديد

السعودية اليوم
صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به من اليوم
السعودية اليوم

صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به...

السعودية اليوم