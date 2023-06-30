شرطة فرنسا تعتقل مدرب باريس سان جيرمان

اعتقلت شرطة فرنسا، المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، وذلك بسبب تهم تمييز وعنصرية وُجهت ضده.

تلفزيون فرنسا يكشف التفاصيل

وأوضح التلفزيون الفرنسي أن كزافيه بونوم المدعي العام لمدينة نيس الفرنسية أمر بإلقاء القبض على جالتييه ونجله بسبب إدلاء كل منهما بتصريحات عنصرية ضد بعض اللاعبين في فريق نيس.

وتم اعتقال جالتييه ونجله صباح اليوم الجمعة، بعد أن وجه تصريحات عنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء في صفوف فريق نيس.

إقالة مرتقبة لـ جالتييه

ويستعد باريس سان جيرمان لإقالة كريستوف جالتييه وتعيين الإسباني لويس إنريكي مدربًا لفريق العاصمة الفرنسية قبل انطلاق الموسم المقبل.

وكان جالتييه نجح فقط في قيادة باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي موسم 2022/ 2023، كما ودع الفريق الفرنسي على يده بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني من دور ثمن النهائي.

وفي سياق آخر، يحاول نادي ليفربول الإنجليزي، خطف صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أن ليفربول مستعد لدفع 300 مليون دولار أمريكي لضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.