شرط أساسي للاستفادة من دعم حساب المواطن

شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن الدخل كشرط أساسي لمزاولة أي نشاط تجاري، فضلًا عن تطابق شروط الأهلية للاستفادة من الدعم.

وجاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل قائلًا: هل يقبل التسجيل في حساب المواطن لشخص متزوج ومستأجر ولكن عنده سجل تجاري؟

الإفصاح عن الدخل

بدوره، أجاب برنامج حساب المواطن، موضحًا: أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري، باختيار نوع الدخل نشاط تجاري والمصدر سجل تجاري، وإضافة الدخل ثم حفظ.

دعم يونيو

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن صرف دعم شهر يونيو القادم، سيتأخر يومًا ليكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكد أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.