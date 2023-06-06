شرفي هلالي: تكفلي بصفقة ميسي أمر غير صحيح

نفى موسى الموسى رجل الأعمال وعضو الشرف الذهبي في الهلال ما تردد حول تكفله بمبالغ صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع أزرق الرياض.

وقال الموسى في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “جماهير الهلال الوفية، ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي، هذا خبر غير صحيح، وللتوضيح هناك مبادرة حكومية رائعة لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم في العالم إلى الدوري السعودي ليصبح من أقوى 10 دوريات في العالم”.

تحري الدقة

وأضاف الموسى: ” وعليه آمل تحرى الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للنادي فهو المصدر الموثوق لكل ما يخص النادي، كما أؤكد التزامي بدعم جميع إدارات الهلال، لكل ما يخدم مصالح الكيان ويفرح جماهير النادي العظيمة”.

موعد الإعلان عن صفقة ميسي

وكانت تقارير صحفية كشفت أن الهلال ينوي الإعلان عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء.