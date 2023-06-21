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شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح باب التسجيل في برنامج التدرج لخريجي وخريجات الكليات (VCGNEP) للعام (2023)، وهو البرنامج مخصص للحصول على المهارات المطلوبة لأداء وظائف التشغيل والصيانة والوظائف الإدارية والكتابية لخريجي وخريجات الكليات التقنية والصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية وخريجي وخريجات كلية المجتمع والكليات المهنية ومعاهد الإدارة.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي الكليات والمعاهد والتخصصات الموضحة أعلاه.
– أن يكون المعدل التراكمي (2.00 من 4.00) فأعلى أو (3.00 من 5.00) فأعلى.
– ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن (28) سنة هجرية.
– ألا يكون قد مضى على تخرج المتقدم أو المتقدمة من الدبلوم أكثر من 3 سنوات.

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الميزات أثناء الدراسة كمتدرج:

– راتب شهري.
– توفير السكن بحسب خطة الشركة.
– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.
– رعاية طبية مجانية وفقاً لخطط الشركة.
– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.
– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.
– إجازة شهر رمضان بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب.
– دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

الميزات كموظف في الشركة:

راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان.
– بدل سكن سنوي.
– إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.
– إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.
– الرعاية الطبية للموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.
– خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.
– خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.
– استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.
– استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.
– مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.
– الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.
– يتم تحديد الراتب والدرجة الوظيفية حسب سياسة الشركة بعد إكمال البرنامج.

– للاطلاع على قائمة التخصصات المتاحة والكليات الموصى بها: اضغط هنا
– لتنزيل أمثلة على اختباري تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات: اضغط هنا

طريقة التقديم:

التقديم متاح عن طريق الرابط: (اضغط هنا) من الاثنين 1444/12/15هـ (الموافق 2023/7/3م) الساعة (8:00 صباحاً)، ويستمر حتى الأحد 1444/7/21هـ (الموافق 2023/7/9م) الساعة (3:30) ظهراً.

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