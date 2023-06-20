Icon

القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض Icon موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية Icon طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية Icon السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية Icon موعد مباريات اليوم الثلاثاء Icon القتل حداً لمواطن قتل والده بضربه وطعنه ونحر رقبته Icon بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عددٍ من التخصصات

شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي أول – معلومات المشاريع.
  2. مدير أول – البنية التحتية للمطارات.
  3. مدير أول – البناء.
  4. مدير مشارك – تخطيط وتقييم الإستراتيجية البيئية.
  5. أخصائي أول – نمذجة معلومات البناء.
  6. أخصائي – دعم التكنولوجيا.
  7. مدير – إدارة الاستدامة البيئية.
  8. مدير أول – الصحة والسلامة.
  9. مدير أول – المشاريع.
  10. مدير أول – التخطيط.
  11. مدير أول – المشاريع.
  12. أخصائي – التخطيط الأرضي والمراقبة.
  13. مدير مشارك – هندسة معمارية.
  14. مساعد مدير العمارة الداخلية.
  15. المدير التنفيذي – التقييم البيئي والتخطيط.
  16. مدير مشارك – إستراتيجية المحفظة.
  17. أخصائي – دعم التكنولوجيا.
  18. مدير – اللوجستية التجارية.
  19. مدير – اللوجستية التجارية.
  20. مدير مشارك – الشحن الدولي والتخليص.
  21. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر الدولية ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
انطلاقًا من اتفاق العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات

انطلاقًا من اتفاق العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والإمارات

لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه

لقطات من استقبال محمد بن سلمان في قصر الإليزيه

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم